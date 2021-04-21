應美國總統拜登邀請 習近平將出席領導人氣候峰會 09:452021/04/21 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 應美國總統拜登邀請，習近平將出席領導人氣候峰會。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社消息，中國外交部發言人華春瑩4月21日宣佈：應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平將於4月22日在北京以視頻方式出席領導人氣候峰會並發表重要講話。 此前，凱瑞和解振華上海會見聲明曾提及，「兩國均期待4月22至23日美國主辦的領導人氣候峰會。雙方認同峰會的目標，即在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會前提高包括減緩、適應和支持的全球氣候雄心。」 美國眾議院為香港人權發聲 譴責北京 美俄國安官員通話 討論會談可能性 (中時 ) #領導人 #氣候峰會 #4月 #拜登 #美國總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅斯福號四進南海 接近台灣西南方 04:102021/04/21 產業財經 警官謀殺罪成立 佛洛伊德律師：民權劃時代勝利 07:352021/04/21 國際 美眾議員提友台法案 阻北京扭曲涉台決議 04:102021/04/21 焦點要聞 美國強勢外交的退縮 04:102021/04/21 時論廣場 習近平：大國要有大國的樣子 04:102021/04/21 產業財經 脫碳轉型 將重塑地緣政治格局 04:102021/04/21 焦點新聞 美財部氣候中心顧問 出爐 04:102021/04/21 全球財經 謝長廷的餿主意 04:102021/04/21 時論廣場 佛洛伊德壓頸致死案 拜登發表正式演說 08:122021/04/21 國際 工商社論》美國經濟復甦與通膨發展的兩種情境 04:102021/04/21 財經要聞 蘋果發表會》Apple Podcasts推訂閱制 Apple Card Family美國5月上架 08:002021/04/21 科技 兩岸熱門新聞 美F16罕見掛彈奔赴南海護持航母 對擾台共機發出訊號 - 兩岸 從無到有全自製 陸媒解析山東艦 - 焦點新聞 - 旺報 航母、潛艦研發 習近平一把抓 - 焦點新聞 - 旺報 特斯拉「車展維權事件」深夜致歉 積極配合部門所有調查 - 兩岸 - 旺報 史話》劉良昇專欄／離奇的海軍直升機事故 - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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