據新華社消息，中國外交部發言人華春瑩4月21日宣佈：應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平將於4月22日在北京以視頻方式出席領導人氣候峰會並發表重要講話。

此前，凱瑞和解振華上海會見聲明曾提及，「兩國均期待4月22至23日美國主辦的領導人氣候峰會。雙方認同峰會的目標，即在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會前提高包括減緩、適應和支持的全球氣候雄心。」

(中時 )