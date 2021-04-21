神盾(6462)處分敦泰(3565)普通股執行完畢，處分利益約53億元，美系外資表示，該筆收益若全數均作為股息分配的話，大約可以貢獻神盾每股股息約87元，惟外資也說，該交易對提振股價有限，市場還是會轉向基本面，故維持減碼評等、目標價117元。

神盾處分敦泰普通股執行完畢，交易數量3396萬6575股，每股價格199元，交易總額約67億元，處分利益約53億元，處分利益列入其他綜合損益。

美系外資資表示，神盾對於處分敦泰的收益並不會認列在綜合損益表中，而擺在綜和收益，也用作股息支出，基於對敦泰股價來算，加設將本次收益均作為股息分配的話，本次交易大約可以貢獻神盾每股股息約87元。

美系外資表示，以神盾目前股價來看，該交易對於近期提振股價有限，市場還是會轉向基本面，故維持對神盾核心業務的保守看法，維持減碼評等、目標價117元。

神盾原與敦泰合作共同開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合(FTDDI)技術，於109年5月經董事會決議投資並持有敦泰3396萬6575股，占該公司16.14%之股權，惟由於面板技術與市場變化快速，致原合作計畫未能符合市場需求，因此，經董事會通過，終止與敦泰之合作關係並預計出售全數股權。

神盾今股價開低震盪，跌幅約0.5%，股價最高落在180元，站穩所有均線，目前股價依舊明顯高於外資目標價117元。

(時報資訊)