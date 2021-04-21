周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨升至近八年來的最高價，而大豆期貨接近七年高價，因供應趨緊支撐吸引投機性買盤進場，加上市場擔心乾旱會限制巴西的玉米單產，而寒冷的天氣會減緩2021年美國農作物的發芽，因此進一步支撐，小麥期貨則緊隨趨勢上揚。

分析師指出，玉米期貨市場多個期約均創下了期約新高，其中近期期約漲幅為最，相對於遠期期約上漲，因為美國庫存下滑激勵，另外，美國農業部宣佈，美國私人出口商向墨西哥銷售了11.4萬噸玉米，據了解巴西農業部周一表示，巴西在年底之前暫停徵收大豆、玉米、豆粕和豆油進口關稅，希望放慢通貨膨脹。

終場5月大豆漲22.25美分，報1472美分， 5月玉米漲14.5美分，報606.5美分， 5月小麥漲7.5美分，報659.75美分，5月黃豆油漲2.05美分，報58.32美分，5月黃豆粉漲2.9美元，報410.40美元。(商品行情網)

(時報資訊)