國防部推動成立「防衛後備動員署」，擬將宮廟義勇納入動員。國防部長邱國正19日在立院接受質詢時表示，民間的宮廟義勇可以納入災防編組，一同參加災防演練，增加戰時災害搶救能量；而「宮廟納入後備戰力」這個概念實在讓網友相當傻眼。

國防部新設置「防衛後備動員署」，從宮廟、教會、個人以及NGO等組織發揮力量，支持政府、社會運作，未來面對更大的敵情威脅或是災變時可以整合全民總力，國防部也會邀請相關主管機關進行檢討，讓整個方案更可行。

邱國正指出，軍事後備動員行之有年，有許多人在解除教召編管後仍有作戰能力，將列入全民動員的業務，「防衛後備動員署」的相關業務就是要讓各部會知道他們要做甚麼，未來推動民間動員的業務，相關的配合協調都是相當大的挑戰。

而「宮廟義勇」這個概念就被PTT網友吐槽，直呼國防部是在開玩笑嗎，搞這種義和團還不如恢復1年兵，老實承認自己兵力不夠很難嗎？也有網友指出，這是民進黨「拔樁」的一種手法，有很多宮廟不是支持國民黨，就是出現「遭滲透」的現象，民進黨有了這個辦法以後，就可以開始編列預算「買回」宮廟了。

網友討論。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)