水庫效能操到極限！水利署最新水庫水情資訊指出，台中德基水庫蓄水率僅剩3.7%，可用供水只剩不到15天，苗栗鯉魚潭水庫也僅剩6.8%，連氣象局長鄭明典看了也表示「水庫，辛苦了！」期盼明天的午後對流降雨，能為水庫注入一點生機。

德基水庫蓄水率創新低3.7%，鯉魚潭水庫也只有6.8%。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典今天早上在臉書發文感謝水庫的辛苦付出，看到德基水庫蓄水率剩3.7%、鯉魚潭水庫也只有6.8%，感嘆「水庫效能操到接近極限了！」並指出今天水氣很乾，只能等明天看看能不能來點午後對流，為水庫解一點渴。

對此，網友紛紛留言：「真的擔心」、「颱風無緣了」、「期待雨水！」，還有人擔心「其實蓄水量這麼低，根據以前所學的，那個壩體的形變差很多，不知道未來會不會疲勞破壞」。

根據水利署資料顯示，水庫水位再創新低，全台18座水庫有9座水庫蓄水率低於2成，其中寶山第二水庫6%、永和山水庫5.7%、明德水庫9.7%、鯉魚潭水庫6.8%、德基水庫3.7%，蓄水率皆低於1成，水情極慘。連南部最大的曾文水庫也只剩10%，快撐不住了。

到底何時有及時雨能紓解旱象，氣象局表示，周四至周六(22至24日) 午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，周日至下周二（25至27日）華南水氣有機會東移通過台灣，降雨機率提高，北部、東半部有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，且降雨有機會較明顯。

(中時新聞網)