中央疫情指揮中心昨天宣布國內新增2例武漢肺炎確診案例，2人均為國籍航空貨機機師，衛福部長陳時中今天說，經過相關檢驗，本土感染可能性越來越低，但感染源仍待釐清。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布國內新增2例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，2人均為國籍航空貨機機師，感染源仍待釐清，初步掌握2名染疫機師在機上都有遵守戴口罩規定，仍待確認外站感染風險。

陳時中今天列席立法院衛環委員會前受訪指出，機師感染最大可能性是曾飛印度及盧森堡的長程航班，這一趟算是高風險，經過的國家染疫風險較高，但還須釐清確診案例與當地的接觸。

此外，確診案例也曾因長程航班在外站過夜，陳時中說，目前仍在調查旅館行蹤跟出入紀錄。

陳時中也提到，確診案例有與本地機組員一同做過相關飛航訓練，但這時間已經相隔比較早，約4月4日至4月8日，相關人員都已經採檢，採檢也已經完成一大部分，都是陰性，僅剩10幾人還沒完成，所以本土可能性越來越低，只是現在還無法確認、感染源仍待釐清。

由於牛津AZ疫苗已經開放自費施打，陳時中也呼籲，希望機師可以儘速自主施打，為了自己好也為了飛航安全。（編輯：李錫璋）1100421

(中央社)