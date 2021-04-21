南投縣鹿谷鄉杉林溪旁的「忘憂森林」乾掉，與過去杉木聳立在水窪潭中的景象相差甚遠。（圖／楊樹煌攝）

南投知名美景「忘憂森林」以浪漫水中倒影聞名，受乾旱影響，忘憂森林也難逃一劫，原本的水窪潭，已乾成一大片草原，卻意外吸引更多遊客前往拍照打卡，認為乾凅的忘憂森林，有另一種滄桑的美感，但也有民眾感嘆，忘憂森林成了忘憂草原。

位於南投縣竹山鎮海拔2000公尺的忘憂森林為杉木林，原屬於林務局造林地，921強震後，山上崩落的土石堵住山谷出口，形成堰塞水潭，杉木聳立在水窪潭中，潭面映照的杉林有如天地倒錯，加上當地經常雲霧嬝繞，奇特幻影被當地人取名為「忘憂森林」。

近日有遊客到忘憂森林發現，原本的水窪潭已不復見，眼前乾枯一片，只剩下原本的枯木及一堆雜草，但觀光遊客不減反增，不少人爬坐在枯木上拍照打卡，在地人表示，每年冬天都是枯水期，但碰到完全乾凅，還是第一次，且前來的人潮還愈來愈多。

不少民眾說，「遭逢乾旱的忘憂森林景致，有另一種特別的美感」、「忘憂森林進入到枯水期，有另一種滄桑的美感」，也有人透露，去年11月到杉林溪時，忘憂森林早就沒水了，成了「忘憂草原」，現在只能祈禱老天趕快降雨，才能緩解旱情。

(中時新聞網)