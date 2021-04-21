許瑋甯驚爆和攝影師男友劉又年婚變，震驚外界，其實回顧她過往情史，和阮經天的8年情最刻苦銘心，從交往到同居並論及婚嫁，卻遭男方4度背叛，雖然她總心軟原諒，但之後阮經天傳出劈腿已婚H女星，才讓許瑋甯徹底心死。

阮經天當時因被目擊在海邊替許瑋甯抹防曬油，秘戀因此曝光，不過隔年他就被前女友爆料劈腿成性、約砲，還揭發他性癖好等床事，但他否認劈腿，2010年又被爆到金錢豹酒店尋歡、開房間，交往期間至少有3次偷腥紀錄。

不過因為阮經天總是懺悔道歉，許瑋甯也心軟原諒，讓他相當感動：「她是我的一切」，認定許瑋甯是結婚生子對象，2014年更傳出阮經天求婚成功，雖然事後雙方都否認，但阮經天表示為了雙方家庭不能太著急，但一定會結婚。

未料，阮經天到大陸發展後花心不改，緋聞不斷，2015年被爆沾上大陸已婚H女星，介入他人家庭，讓許瑋甯徹底心死，搬出兩人愛巢分手，狠了心斬斷8年情。

分手後許瑋甯曾與王柏傑、執導《紅衣小女孩》的導演程偉豪傳緋聞，2017年認愛劉又年，事業也蒸蒸日上，獲得金鐘獎最佳女配角獎、台北電影節影后，可說是事業愛情兩得意。

未料21日許瑋甯被《鏡週刊》爆出已恢復單身，而且友人證實兩人不是情變是婚變，去年底結束短短2年婚姻，退回朋友關係，據悉是因為分隔兩地，導致沒時間去磨合生活上的相處觀念與模式，並發現彼此的差異性很大，才決定離婚。

(中時新聞網)