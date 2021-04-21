台灣第一大港高雄港，今（21）日驚傳一起死亡意外！根據《ETtoday》獨家報導，賴比瑞亞一艘運煤船一名陸籍船員掉落煤倉重傷，緊急送醫後宣告不治，目前事發原因不明。
據悉，截至今日上午9時39分，原本停靠於外海錨地的船隻稍早已靠岸，警方也趕緊登船進行查驗，搜尋相關跡證，追查該船員死亡原因。
★中時新聞網提醒您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時新聞網)
台灣第一大港高雄港，今（21）日驚傳一起死亡意外！根據《ETtoday》獨家報導，賴比瑞亞一艘運煤船一名陸籍船員掉落煤倉重傷，緊急送醫後宣告不治，目前事發原因不明。
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