1.威剛(3260)：砸26.23億元內湖置產以供業務拓展需求，市場正面反應，盤初股價漲近3.5%。。

2.商丞(8277)：外資近兩日合計買超211張，盤初股價強漲逾4.5%。

3.華紙(1905)：紙張5月再漲1成，盤初急漲近8%、達25.95元，續寫波段新高。

4.盛餘(2029)：鋼市火熱，本土法人連日買超，盤初股價強彈近7%。

5.大宇資(6111)：擬處分北京軟星持股、仙劍IP，最低價22億元，激勵盤初股價衝上71元，但反壓緊隨，漲幅旋即縮至近2.5%。

6.鴻名(3021)：系統整合、線材連接器業務護體，低檔買盤搶貨，今早反彈3%。

7.台泥(1101)：外資高檔出貨，昨日賣超7197張，惟本土法人買超加持，今早逆勢走高逾4%。

8.南僑(1702)：3月獲利年增近2倍，首季EPS1.12元，多方吃補，大漲6%。

9.日勝生(2547)：漲勢落後+殖利率題材，早盤再向上突破，逼近13元。

10.可成(2474)：未來三年配息10元起跳，外資連買超3日，股價抗跌穩於210元附近。

11.長榮(2603)：外資高喊101元，多方再進擊，早盤挾量翻紅強漲逾8%，再寫波段高點。

12.華豐(2109)：不畏列注意股，3月每股盈餘0.32元，股價再上漲近8%，續登短高。

13.華東(8110)：DRAM市況轉佳，晨盤爆量續漲衝上18.55元漲停，再創多年高價。

14.華航(2610)：國內第七次無擔保轉換公司債完成訂價，每股為19元，利多集一身，早盤帶量上攻逾5.5%。

15.東元(1504)：搶下離岸風電發電機大單，早盤漲近2.5%，創波段新高。

16.群聯(8299)：迎漲價潮、Q2看俏，三大法人昨回補，早盤突破500元。

17.億泰(1616)：外資連2日買超，亦獲買盤青睞，早盤拉出第4根漲停。

18.合晶(6182)：大摩看好大啖大陸功率半導體在地化商機，初評「優於大盤」，昨獲三大法人聯手買超7237張，早盤急拉大漲9%，衝2年半高價。

19.群創(3481)：面板報價喊漲，雙虎Q2獲利飆，昨獲三大法人聯手買超萬張，早盤放量揚升5.5%，逼近前高27.05元。

20.友達(2409)：面板報價漲不停，獲投信連16買，早盤彈高挾量彈高6%，寫逾10年高價。

21.光鋐(4956)：獲外資連6買，早盤一度放量彈漲6%、站上逾6年高位，但反壓隨即湧現。

22.彩晶(6116)：昨獲三大法人聯手買超1.7萬張，早盤差一檔亮燈漲停，衝上20元逾10年高點。

(時報資訊)