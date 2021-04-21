疫情拖累，周二美國原油期貨回落1.5%；儘管美國及中國經濟情況正在復甦，但隨著印度新冠病毒累計確診數超過1541萬例，儼然成為目前疫情最嚴重的國家，約占全球新增病例的1/3，然而儘管首都新德里與馬哈拉什特拉省等地已進行封城，但其他地區的宗教集會與選舉活動卻照常舉行，引發市場擔憂。

此外，美國眾議院以口頭表決方式通過《NOPEC》法案，目的在於限制石油輸出國組織(OPEC)對油價之影響力，但若要完成立法，仍需得到全體議員審議；其中美國原油跌幅1.5%，倫敦原油跌幅0.7%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.94美元，報每桶62.44美元；5月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.88美元；5月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.02美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.48美元，報每桶66.57美元。(商品行情網)

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