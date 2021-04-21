美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)已經在哥本哈根市的法院對丹麥銀行(Danske Bank)以及其前執行長提起訴訟。

在該消息公布後，丹麥銀行股價大跌7.6%，股價收在近兩個月的低點。該消息首先由丹麥新聞媒體Borsen披露，隨後訴訟方出面證實該消息。

據Borsen報導，該訴訟關連到丹麥銀行先前涉入的洗錢醜聞案。

美國訴訟方起初要求賠償1000萬丹麥克郎(約162萬美元)，但是現在數字可能提高到數億。

丹麥銀行在2007年至2015年間為該行愛沙尼亞分行提供了約2000億歐元的交易；丹麥銀行後來稱，其中許多為可疑交易。

管理超過6000億美元基金的美國聯邦退休儲蓄投資委員會在買進丹麥銀行股票後，隨後出現虧損。

丹麥銀行面臨數起類似的民事訴訟，截至去年底，總計索賠金額已經來到124億丹麥克郎(約20億美元)

丹麥銀行發言人並未否認或證實該起訴訟。索賠方律師Thomas Donatzky則證實了該訴訟，但未提出更多細節。

美國司法部和FRTIB則並未立即對該消息提出評論。

丹麥銀行前執行長Thomas Borgen的律師也拒絕評論。該洗錢案在2018年爆發後，Borgen即離開丹麥銀行。

而丹麥銀行也因該行在愛沙尼亞案中的角色，遭到美國司法部的調查。

(時報資訊)