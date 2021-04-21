男性罹患攝護腺癌的風險隨年紀攀升，在逐漸老化的台灣，這個疾病已成為國內癌症新增人數差第2名的癌別。棘手的是，攝護腺癌初期症狀不明顯而容易被忽略，使得確診時可能已達晚期且合併骨轉移。不過，國家衛生研究院近來找到可抑制癌轉移的關鍵基因「ROR2」，有望為患者爭取生命以及更好的生活品質。

在台灣，根據國民健康署癌症登記報告，一年有超過6,600人確診罹患攝護腺癌，在十大癌症發生率中排名第4，但細看各種癌症較前1年新增個案數，攝護腺癌則高居第2（2018年新增人數較前一年多778人），僅次於肺癌（2018年新增人數較前一年多1,063人）。

攝護腺癌常見症狀。(圖/康健雜誌提供)

●最常見骨轉移？科學家的好奇帶來醫療契機

隨著病程進展，攝護腺癌可能逐漸侵犯其他器官，最常見的侵略點是骨頭。致力於提升人類健康的科學家心想：「也許是調控骨骼發育相關的基因裡頭，潛藏著能影響攝護腺癌轉移過程的重要基因；找到它，就能阻絕骨轉移、提升存活率。」

國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌就帶領博士後研究員曾仁志與研發團隊進行探究。

●關鍵基因「ROR2」的多寡 與護腺癌轉移有關

他們注意到，胚胎過程中調控骨骼發育的重要基因「ROR2」參與骨頭的發育生長，尤其在胎兒階段會高度表現。倘若「ROR2」基因產生特定突變，會導致短趾症或臉部骨骼發育異常等疾病。

他們還觀察到，攝護腺惡性腫瘤的「ROR2」基因表現量，遠低於周邊正常攝護腺上皮組織；而且，轉移的攝護腺癌腫瘤「ROR2」基因表現量，又比原發性攝護腺癌更低。相對的，「ROR2」基因表現量較高的病人，日後復發機率較低且預後較好。「這顯示，ROR2可能是新的抗癌基因！」

接著，研究團隊陸續進行細胞、動物實驗與臨床檢體分析。結果發現，如果提高「ROR2」基因的表現量，就能明顯抑制攝護腺癌的轉移與侵襲。他們進一步利用國衛院獨有的高通量西方墨點微陣列（Micro-Western Array）蛋白質高通量分析平台，再次確認「ROR2」基因表現量與攝護腺癌轉移的關聯。相關研究已發表於國際期刊《細胞死亡與疾病（Cell Death & Disease）》。

研究團隊形容「ROR2」基因制敵的關鍵角色，猶如日本動漫中的「鬼滅之刃」，因此將之稱作「鬼滅基因」。

實驗室與臨床研究顯示，活化關鍵基因「ROR2」，可抑制攝護腺癌轉移。(圖/國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌提供）

●蜂膠可能有助益 但需要更多實證

現階段，市面上還沒有藥物可活化「ROR2」基因，不過褚志斌與研究團隊過去研究發現，蜂膠的主成分之一「咖啡酸苯乙酯」（CAPE）除了能夠抗發炎、增強免疫力，還能有效地活化「ROR2」受體，也有抑制雄激素受體下游訊息傳遞、達到抑制攝護腺癌細胞生長之效，因此是未來開發攝護腺癌新藥的著力點。

不過，當時相關研究僅有細胞和小鼠實驗證據，還需要進一步經人體測試才能確定對人體是否也有療效。而且，蜂膠中的「咖啡酸苯乙酯」含量相當低，且蜂膠成分可能因著蜜蜂採集的植物種類不同而有差異，因此究竟要怎麼選吃，還需要更多研究佐證。褚志斌直言不建議民眾透過天然食物補充，未來如有機會開發出合成藥錠，才具有較好的攝取效率。

(中時新聞網)