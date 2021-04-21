旅客登上「麗娜輪」準備前往澎湖。（洪榮志攝）

澎湖花火節明天開幕，有意前往澎湖的台灣旅客，又多了一項交通新選擇。繼去年11月的試營運，以及今年的春節航班後，「麗娜輪」高速客輪再推出配合花火節的定期航班，預定每周三、五、日等3天，出發往返台南安平與澎湖馬公。21日上午花火節航班首航時，滿載800名旅客，台南市長黃偉哲也特地到場歡送。

停駛多年的安平到馬公海上航線，去年11月20日由「麗娜輪」試營運3天「破冰」後，今年農曆春節也加入安平、澎湖間的返鄉接駁任務。鑑於澎湖年度最大觀光盛事花火節，即將從4月22日至6月28日登場，「麗娜輪」所屬的東聯航運，也推出每周三、五、日往返安平、馬公的花火節定期航班，提供旅客往返台澎的新選擇。

「麗娜輪」高速客輪花火節定期航班首航，台南市長黃偉哲等貴賓到場剪綵。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲登船歡送旅客。（洪榮志攝）

東聯航運總經理洪郁航指出，今天上午9點30分花火節航班首航時，有近800名旅客搭船快樂出航，以散客居多，團客反而比較少。至於外界關心何時汽機車可以上下船的問題，該公司也努力解決中，希望年底就能實現。

東聯航運說，「麗娜輪」原為航行日本津輕海峽的大型遊輪，被譽為世上最快的海上飛船，排水量達1萬700噸，配備4具馬力強大的水噴射引擎，最快能以每小時84公里航行，從台南到澎湖視海象狀況約需2小時，除可容納800名乘客，還能搭載350輛小客車，甚至遊覽車、貨車也可登上遊輪。

(中時 )