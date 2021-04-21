泰國政府單位首度與台灣設計研究院合作，即日起在台灣設計館四號館展開「S.P.O.T.泰國好設計永續金點展」，並推動台灣金點設計獎在東南亞的知名度。

2020年泰國設計團隊在台灣最知名設計獎項金點設計獎中，一舉拿下19項獎，為了介紹來自泰國的優質設計師與設計作品，泰國國際貿易推廣局創新及價值創造處、泰國商務處（台北）攜手台灣設計研究院（TDRI）規劃，與點睛設計共同策展。

此展以「循環設計」為主軸，挑選2020年泰國榮獲金點設計獎的19項作品，協同泰國設計獎DEmark的26件作品，共45件來台展出，包含可再利用包裝、回收原料、永續建材等，把循環設計精神帶入生活之中。

為了加深台泰設計交流，促進未來國際設計師合作機會，23日將由經濟部工業局、台灣設計研究院共同舉辦「台灣X泰國設計師交流座談」，從循環、產品、空間設計三個面向，分享如何呼應循環設計的理念，激盪新的設計火花。

(工商 )