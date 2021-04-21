核四公投議題 侯友宜：核四運轉難度高 10:172021/04/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核四公投議題 侯友宜重申沒有核安沒有核電。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 重啟核四公投將在8月舉行，新北市長侯友宜21日被問到新北力推再生能源，但對核四公投的意見時表示，市民最在意的事是中央有沒有能力把擺在新北40年的核廢料移置或妥善處裡，還有核安問題，沒有核安沒有核電，核四運轉難度高，但他尊重公投做法。 另被問到核四燃料棒目前全數都送出海，重啟核四到底是不是假議題，侯友宜說，核四燃料棒都回去了，目前為止核四運轉的挑戰度很高，但他強調，不管核四公投怎麼樣的做法，他尊重人民選擇的權利。 捷運經營權雙北之爭 侯友宜重申：以一家為原則 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 (中時 ) #核四 #侯友宜 #運轉 #核安 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍委轟食安辦掩蓋日排放核廢水 04:102021/04/20 政治要聞 羅斯福號四進南海 接近台灣西南方 04:102021/04/21 產業財經 缺水危機 王文淵提解套：工業支持農業 重新分配水資源 11:552021/04/20 生活 《半導體》南亞科投3000億元建新廠 2023年完工試產 10:522021/04/20 財經 華紙紙張 5月再漲一成 04:102021/04/21 財經要聞 丁怡銘火速回鍋政院 江怡臻：國家非民進黨的私人公司 15:132021/04/20 政治 丁怡銘回鍋政院領高薪 國民黨發言人：給民眾一個交代 18:452021/04/20 政治 藍委：交通部惜別會活潑燦笑 忘了49條人命 15:412021/04/20 政治 新北治安會報表揚銀行阻詐 持續掃蕩治安汙染源 15:432021/04/20 社會 南亞科斥資3000億新北市蓋晶圓廠 創造2000工作機會 10:342021/04/20 財經 新聞透視》從核食到核廢水 謝長廷助日 無異為虎作倀害同胞 04:102021/04/20 政治要聞 政治熱門新聞 丁怡銘致電游錫堃辦公室開嗆後 沈富雄脫口一句話 - 政治 林佳龍下台大家滿意嗎 最新民調一面倒 - 政治 丁怡銘致電游錫堃辦公室開嗆？ 王世堅轟可惡：罪加一等 - 政治 丁怡銘回鍋後輿情民調出爐 這項公投起風了 - 政治 蘇貞昌會撐到何時才下台？ 命理老師預測曝結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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