重啟核四公投將在8月舉行，新北市長侯友宜21日被問到新北力推再生能源，但對核四公投的意見時表示，市民最在意的事是中央有沒有能力把擺在新北40年的核廢料移置或妥善處裡，還有核安問題，沒有核安沒有核電，核四運轉難度高，但他尊重公投做法。

另被問到核四燃料棒目前全數都送出海，重啟核四到底是不是假議題，侯友宜說，核四燃料棒都回去了，目前為止核四運轉的挑戰度很高，但他強調，不管核四公投怎麼樣的做法，他尊重人民選擇的權利。

(中時 )