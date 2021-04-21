9旬老翁外出迷途，台中市員警及時尋獲助返家團圓。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局永福派出所警員林弘恩日前接獲報案，民眾表示，其高齡父親外出已久，因擔心其安危，著急地向警方求助，在員警的積極尋找下，20分鐘內便及時尋獲迷途老翁，讓其平安回家團圓。

報案人邵女說，91歲的父親出門散步未歸，家人在附近尋找許久都無所獲，擔心父親的安危，緊急報警求助。

員警立即沿著邵父可能行走的路線展開搜索，依邵女所提供的線索在國安二路與東大路口尋找，恰巧見一名老翁獨自拄著拐杖在路中徘徊，員警察覺老翁衣著特徵都相符。

進一步查詢確認他是被通報為失蹤人口的邵父，立即通知邵女到現場，邵女見到父親安然無恙後，頻頻向警方表達感謝。

警方呼籲，家中如有年邁長輩，切莫讓其獨自外出並可向社會局申請「愛心手鍊」或在隨身之衣物繡上姓名、連絡電話等資料，以利查證迷途者身分及聯絡家屬，建議民眾如發現疑似走失者時，可撥打110向警察機關請求協助，俾利幫助他們找到回家的路。

(中時 )