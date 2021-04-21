42歲「蘭陵王」馮紹峰和小他9歲人氣女星趙麗穎2018年奉子成婚，兩人隔年生下兒子「想想」，原本該是眾人稱羨的一對，卻因網上流言頻傳婚變，上月更有媒體拍到馮紹峰突然爆瘦，又遭質疑婚姻出狀況。馮紹峰昨(20日)突然發文回應：「細手腕和細腳腕，藏了這麼多年終於被發現了，我真沒資格穿短袖短褲」，表示自己本來就四肢纖細，身體沒問題，被網友虧過了一個月才澄清，反應超慢。

馮紹峰過去曾和倪妮、林允傳緋聞，後來他因演出《西遊記之女兒國》、電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》和趙麗穎傳出緋聞，2018年兩人閃婚又當了爸媽，隔年馮紹峰上實境節目，難得談婚姻生活，他透露趙麗穎最吸引他的地方就是冷靜、理性，自己還為此曾脫口問太太是不是真的喜歡他，「還是為了要談戀愛、結婚才跟我在一起？」

馮紹峰身材忽胖忽瘦。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

馮紹峰透露和太太個性互補，家中最灑脫、思路最清晰的人就是趙麗穎，而這也是她最吸引他的地方，馮紹峰還被主持人阿雅發現手上沒婚戒，他委屈回說：「我到現在都還沒有一個戒指，我老婆沒有給過我戒指」，但沒說明主因，小倆口也常傳出要補辦婚禮，目前也不了了之。

馮紹峰回應。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

結婚第一年，馮紹峰就被傳跟網紅過從甚密，氣的他發聲明駁斥，近期又有網友爆料「一線女星偷離婚」，趙麗穎無辜被點名。上月馮紹峰被拍穿著花色睡衣、頂著一頭亂髮，露出的手臂蒼白纖細到驚人，不知是為了角色需要還是身體出問題，事隔一月，馮紹峰昨才回說：「細手腕和細腳腕，藏了這麼多年終於被發現了，我真沒資格穿短袖短褲，七分褲，八分褲，九分褲」，打趣說以後都要包緊緊才不會嚇到人，粉絲回：「你反射弧也太長了，你是不是偶爾才能想起來你有個微博了」、「沒事，可以不穿褲子」、「羨慕哥哥的細手腕細腳腕」、「因為麗穎喜歡你了。希望你們一家人幸福美滿！好好愛護我們穎寶和想想」。

(中時新聞網)