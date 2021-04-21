20日，在眾所期待下蘋果電腦發表新品，包括紫色的iPhone 12，史上最薄有七種糖果顏色的iMac，使用藍芽科技的追蹤器AirTag，還有超強廣角鏡頭的iPad Pro 5G等等。不過外界傳言的iPhone摺疊機與Apple Car等，在會中沒消息也沒看見產品。而在發表會風光結束後，蘋果股價卻收跌，目前盤後價也走弱。

蘋果這次新品發表會的亮點，首先是新推出一款紫色的iPhone 12，將於23日晚上開始預訂，30日正式發售。售價從新台幣2.39萬起跳。

有七種新色彩可供選擇，且內建第一款自家研發的M1晶片，全新iMac厚度僅11.5公釐，並搭配24吋螢幕、4.5K的Retina螢幕，以及鍵盤上首次有裝置Touch ID供解鎖電腦之用。全新iMac從新台幣3.99萬起跳，據悉，台灣上市時間未定，但美國將於五月中旬問世。

還有一種利用藍芽科技的追蹤器AirTag，可透過iPhone內尋找功能定位，果粉的皮包，鑰匙等物件上只要吊著這個AirTag，就不用擔心找不到。AirTag售價從新台幣990起跳。

另外，內建M1晶片與超廣角，有5G與Wi-Fi版的iPad Pro，全新Apple Pencil，搭配白色巧控鍵盤，以Apple TV 4K與全新遙控器等都是焦點產品。

不過，眾所矚目的Apple Car，卻沒在這次發表會聽到新的進展。產業分析師預估，蘋果可望最快在七月，會跟果粉分享自己新電動車的泰坦計畫(Project Titan)。最新也傳出，蘋果新車可能採用中國大陸寧德時代的車用電池，至於還要等到2023年左右，真正的實體EV才會問市。

20日蘋果發布多款新品後，股價收跌近1.3%在133.11美元價位。至於盤後最新價格也走弱，跌幅在0.6%附近。

(時報資訊)