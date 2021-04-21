急救員吉娜薇芙·韓森泣訴佛洛伊德事件的過程。(圖/美聯社)

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市法院今日宣判前白人警察德雷克（Derek Chauvin）去年5月在當地一家便利店外跪殺非裔男子佛洛伊德的3項罪名成立，由6名白人、4名黑人和2名多種族組成的陪審員裁定德雷克犯下二級謀殺、三級謀殺和二級過失殺人罪。

德雷克因二級殺人罪將面臨最高40年刑期，三級謀殺罪面臨25年刑期，二級過失殺人罪面臨10年刑期。法官卡希爾（Peter Cahill）宣布撤銷德雷克的保釋，8周後決定德雷克的最終量刑。

佛洛伊德的枉死案引發全美抗議，體育界不少重量級運動員大聲疾呼社會和種族不公。NBA與球員工會在得知結果後發出聲明，「我們很高興看到正義得到伸張，但還有很多工作要做。WNBA表示，這一判決是向公正邁出的一大步。

亞特蘭大老鷹總教練麥克米蘭說，「如果判決有所不同，那麼老鷹和魔術的比賽是否會進行就無法確定了。我認為陪審團盡了他們的職責，你必須讓每個人都為自己的行為負責，陪審團裁定他三項指控罪名成立。我認為他們做了正確的事情。

日本網球女將大阪直美表示，「我本來想發一條祝賀性質的推特，但我突然感到很悲傷，因為我們慶祝的事情是顯而易見的，這麼多不公正的事情發生了，讓我們對這樣的結果屏息以待，這很能說明問題。」

(中時 )