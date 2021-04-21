女星小禎（胡盈禎）23歲帶球嫁整形名醫李進良，因男方緋聞多，糾纏12年終於在2019年離婚，女兒Emma由雙方共同監護。恢復單身後，小禎被拍到在家約會「壁紙小開」丁春霆，但這段戀情最後不了了之，傳主因跟Emma有關。

小禎2019年被拍到約會丁春霆，傳出兩人升格為情侶，而爸爸胡瓜很看好這段戀情，誇讚丁春霆「非常禮貌、家教很好」，甚至有跟對方父母一起出遊、聚餐；對此小禎大方認被男方追求，但考量女兒Emma的感受，希望能再緩緩，「Emma都在家，沒太多時間跟丁先生相處，好不容易與李先生事情才Calm Down下來，我覺得不要給小孩這麼大的壓力。」但她希望未來有機會再生小孩，因為實在太愛孩子了。

拍拖1年多，小禎終究沒能和丁春霆開花結果，根據《鏡週刊》報導，小禎的圈內好友透露，女方考量Emma正值叛逆期、擔憂影響課業，也不想耽誤丁春霆，打算等女兒成年再談戀愛。

事實上，小禎2019年牽字離婚後，很快地就認識到丁春霆，頗自責沒有給Emma太多時間調適，「離婚過程早已跟Emma溝通，她很早就知道，但她覺得爸媽走到這一步，簽字那一刻還是會覺得難過。」但看在胡瓜眼裡，認為女兒已經做得很棒了，「小禎把Emma教得很好，不工作時都在家陪小孩，我從她身上學習，也看到當媽媽的使命，這幾年她經歷過蛻變。」至於身邊好友對丁春霆的看法，佩甄曾認證男方是好對象，小禎也能體會朋友希望她能找到伴侶的心情，「在她們眼裡，丁先生是好人、有家教的人，周遭見過他的人都很喜歡他。」但對小禎來說，現階段就是先顧好女兒、工作，不急著談感情。

(中時新聞網)