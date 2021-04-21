不到48小時歐洲超級聯賽就有多隊表示將退出，其中就包含英超的6強，分別是利物浦、熱刺、切爾西、曼城、曼聯、兵工廠。而據傳義甲的AC米蘭也正考慮退出當中，歐洲超級聯賽面臨巨大的挑戰，而據傳若AC米蘭也退出，他們的主席將會辭退。

而為什麼英超球隊會那麼快做出離開決定，這也令外界有許多的猜測，而體育記者(莫罕默德)Mohamed Bouhafsi就指出其中關鍵，他說原本在新的歐超賽事下，英超賽季初使預算為45億歐元(約台幣1500億)，但也有可能高達70億歐元(約台幣2300億)龐大金額，另外據《世界體育報》稱，他們退出是因歐洲足聯向英超六隊提出承诺，只要他們退出歐超，就會向他們提供一筆巨款，這有可能是其中原因之一。

另外在英超六隊退出後，皇馬電視台主播阿爾瓦羅(Álvaro)則在社群上表示：「這是一個屬於懦夫的夜晚，屬於機會主義者和勇士的夜晚，每個人都應該為自己所做的事情負責！」這發言也引來外界熱議，不知是否與上述原因有關係。

《世界體育報》還另外指出，若是西甲的皇馬、巴薩、馬德里競技退出歐超，也不會像英超一樣得到這種待遇，而且歐洲足聯最痛恨的就是皇馬主席，他是歐超創立的幕後推手，也因此成為歐洲足聯心中的頭號死敵。而關於其他隊退出的消息也不斷流出，世界足壇可說是面臨巨大風波！

足球》一夕變天 足壇5強退出歐超聯賽 義甲豪門也不幹了

歐洲足總震怒！12支豪門球隊宣布另立山頭

(中時新聞網)

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