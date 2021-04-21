自費AZ疫苗開打首日 亞東醫院上午80人掛號

自費AZ疫苗今天（21日）開放施打，亞東醫院排定上、下午各80人可接種疫苗，據悉，今天160個名額已經額滿。上午8時30分許，首名掛號施打疫苗的51歲電子業洪先生先經醫師問診，確認可進行接種，隨即由護理師替他施打疫苗。

洪先生表示，主要因為下個月有工作需求需要出國，剛好政府有開放自費施打疫苗的政策，就先過來打，打完疫苗再出國，比較放心。至於副作用的問題，因為要跑幾個國家，權衡感染新冠肺炎的機會與打疫苗引起的副作用，打疫苗還是相對安全，目前不擔心副作用，因為離出國還有一段時間，有副作用之後再說。

電子業的洪先生首位接種自費AZ疫苗。（王揚傑攝）

洪先生說，選在第一天就施打疫苗，可以觀察後續的情況，萬一有副作用，不會出了國還要去請求國外的救援，所以提前來打比較好。對於自費他不認為不妥，因為就他所知，600元相較國外的費用很便宜。

媒體追問政府開放施打時間太慢，洪先生說，相對其他國家是慢了一些，第二劑施打間隔的時間相對於其他國家也是比較慢，看能不能縮短兩劑間隔的時間。

另位42歲科技業蘇先生表示，施打疫苗的目的是到各國經商會比較有信心，因為多了一層防護力，避免遭受COVID-19的後遺症。與其擔心疫苗的副作用，他比較擔心COVID-19對肺部的傷害和後遺症，故兩權相害取其輕。

對於自費部分，蘇先生說，既使花費一點錢，能夠讓免疫力提升，相對來說是很划算的，畢竟COVID-19肺纖維化的後遺症是不可逆的。他建議政府多放寬自費疫苗的額度，如果大家都施打疫苗，COVID-19的散播應該都會減緩，所以希望放府放寬更多額度。

(中時 )