【旅遊經洪書瑱報導】好想出去玩，又不想太傷腦筋，跟團旅行或是購買套餐行程是不錯的選擇，其中包括即將於明(22)日登場的澎湖花火節，易遊網看好澎湖旅遊商機，推出多種套裝行程、自由行、體驗活動、海邊露營等商品，並獨家與豪華遊艇業者合作，不用人擠人，就能在專享空間體驗海上賞花火的浪漫夜晚。若想感受不一樣的「食農旅遊」的旅行新方式，透過了解從產地到餐桌的食物歷程與背後故事，感受遊當地、吃在地的旅遊顯學，可樂旅遊與行政院農業委員會農糧署攜手合作，積極響應食農旅遊。

無人島澎澎灘(圖：易遊網提供)針對預算有限的小資族，「澎湖機酒自由行4天」每人含稅＄4,390元起，若想體驗五星級海島假期，「澎湖喜來登自由行3天」花火節期間出發，最低＄7,990元起，保證有房有位。若屬於懶人玩家，選擇套裝行程輕鬆跟著玩，2人成行說走就走，熱門行程包含有「東海澎澎灘+珊瑚島獨木舟3天」，探訪無人島澎澎灘，體驗各類海洋活動，每人8,490元起；「七望雙心虎井．經典北環豐富3天」一趟登訪三島，除了有知名的七美雙心、望安外，還有讓貓奴們為之瘋狂的虎井貓嶼，再暢遊本島和北環的經典景點，豐富行程每人＄8,990元起。

限量3梯豪華遊艇賞煙火(圖：易遊網提供)

若想嚐鮮族，易遊網限時限量推出遊艇賞花火體驗，獨家包下27座席的豪華遊艇，寬敞空間與舒適內裝，有別於一般船艇，還有晚餐和酒水無限供應，就像是參加一場私人海上派對，盡情暢玩也保有隱密性，每人2,275元起，別選定有LINE無人機秀的日期，僅有5/20、6/14、6/28三個場次。若想要不一樣的住宿體驗，推薦澎湖無人島沙灘露營，不僅可以在無人忘憂島浮潛，探尋藍色珊瑚礁秘境，還有機會可以一睹在海中閃爍的藍眼淚奇景，每人3,800元起。

澎湖熱門打卡景點攻略(圖：易遊網提供)

凡於4/30前訂購花火節出發之商品，還有機會獲得「SAIME東京企劃」時尚後背包。另外旅行社也介紹了澎湖熱門打卡景點攻略列表！相關訊息可至易遊網官網查詢。

而可樂旅遊與農糧署合作，精選的多家國內生產產銷履歷產品的單位安排進行程當中，此次特別挑選余順豐花生工廠(保證責任嘉義縣東石雜糧生產合作社)、宏展農場以及林韻茶園，在青農返鄉重新塑造品牌價值後，讓消費者透過體驗方式，聽在地達人說故事，更加貼近食農知識，結合周邊在地文化、生態導覽、季節賞花等等旅遊元素，豐富旅遊內涵與價值。

余順豐花生觀光工廠保留人工篩豆流程(圖：可樂旅遊提供)

響應食農旅遊，特別挑選余順豐花生工廠、宏展農場以及林韻茶園，在青農返鄉重新塑造品牌價值後，讓消費者透過體驗方式，聽在地達人說故事，更加貼近食農知識，結合周邊在地文化、生態導覽、季節賞花等等旅遊元素，豐富旅遊內涵與價值。

余順豐花生觀光工廠(保證責任嘉義縣東石雜糧生產合作社)為全台灣第一個以花生為主題的觀光工廠，結合休閒觀光，展覽花生相關的知識和周邊製品，在產業轉型的浪潮下，第三代接班人余兆豐更加重視食品安全，取得產銷履歷驗證，讓花生製程透明化，除了用機器篩選花生，更保留人工篩豆流程，不但多了一份人情味，更增添消費者信心。

宏展農場可體驗親自摘苦瓜的農家樂(圖：可樂旅遊提供)

宏展農場一顆顆飽滿「布苦苦瓜」經過產銷履歷驗證(圖：可樂旅遊提供)

位於嘉義布袋鎮的宏展農場最為人所知的就是生產「不會苦的苦瓜」，又稱為「布苦苦瓜」，體驗農家樂親手摘下一顆顆飽滿的白色苦瓜，透過農場導覽、苦瓜採果、苦瓜DIY，更有白玉饗宴，可在苦瓜棚下享用美味的苦瓜風味料理。

坐落於山谷間的林韻茶園充滿悠閒氛圍(圖：可樂旅遊提供)

林韻茶園共同創辦人林祺順與執行長李佳樺解說茶種(圖：可樂旅遊提供)

嘉義梅山太興村的居民主要以茶葉維生，2018年一對年輕夫妻返鄉創立茶葉文創新品牌，傳承三代家族製茶經驗，透過文青形象溝通方式傳遞相關茶品知識及文化價值，嘗試讓新一代年輕人更貼近茶業，讓喝茶也成為一件很年輕的事，坐落於山谷間的林韻茶園，販賣的茶品及伴手禮皆經過產銷履歷認證，邊欣賞茶園風光一邊品茶，更以茶入菜品嚐茶葉的不同風味。

除了走訪經過農糧署產銷履歷認證的績優單位，更結合鐵道、花季、生態導覽及熱門景點等元素，餐食部份則選用嘉義餐飲名店，使用產銷履歷食材烹煮的美味菜餚，多樣化組裝豐富旅遊內涵，像是白河蓮花公園、黃金阿勃勒花道、秘境阿葉溪瀑布、螢火蟲生態導覽及阿里山森林鐵路車庫園區等，結合食農旅遊串聯產業，並透過不同角度看見更美的台灣！相關訊息可至可樂旅遊官網查詢！

(中時新聞網)