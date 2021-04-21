台鐵太魯閣列車事故發生後，交通部長林佳龍請辭下台，行政院宣布由交通部政次王國材接任，此舉引發民進黨立委陳明文批評，「部長下台，政次升官，這種邏輯我一直想不透！」民進黨台北市議員王世堅昨(20日)在節目中對此表示，照說部長人選應該要一字排開有很多人選，「那你(蘇貞昌)為什麼現在不培養人才，火燒到屁股才臨時把次長拉上來」。

交通部20日上午舉行交接典禮，王國材表示，當前他有三件任務即刻要做，100天內改善台鐵工地、太魯閣事故傷亡家屬善後、台鐵組織調整。

王世堅在節目《平論無雙》中談到，肯定王國材是個人才，對於交通方面事務確實熟悉，但他要問行政院長蘇貞昌，一個國家資源這麼豐富，培養人才有好多管道，且平常就要培養，「照理說部長人選應該要一字排開、有很多人可以擔任才對，那你(蘇貞昌)為什麼現在不培養人才，火燒到屁股才臨時把次長拉上來」

王世堅指出，我們對台鐵希望也沒那麼高，只希望安全、不要出事情，做到安全這件事，給民眾安心，像是邊坡安全管理、異物侵入鐵軌道應該有要感應、通報系統等，但這些最基本的，台鐵通通沒做到；此次太魯閣號事故，王世堅認為，除了林佳龍已經負責，蘇院長若不好好珍惜這樣機會，這一次你躲過，下一次未必。

(中時新聞網)