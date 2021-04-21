在上海車展，華為正式發布了與重慶小康合作推出的智慧汽車－－賽力斯SF5，起售價為21.68萬元（人民幣，下同），媒體指已有三輛賽力斯SF5開進華為上海南京東路的全球最大旗艦店，這意味著華為將正式進入汽車行業。

由於手機業務面臨晶片供應問題，近期有分析機構指華為手機在全球手機市占率僅剩下4％，相比巔峰時期的20％萎縮了80％；通信設備業務在海外市場也面臨擠壓。兩大業務均面臨挫折，華為今年的營收衰退的可能性極大，迫切需要發展新業務確保業務的穩定，而智慧汽車似乎已成為它力推的新業務。

騰訊網報導，華為與重慶小康合作推出的賽力斯SF5是一輛增程式混合動力汽車，電池續航力大約180公里，在市區上下班主要使用電池，而長途旅行則可以使用汽油。

賽力斯SF5是一輛SUV汽車，這也是當下三大網路造車新勢力蔚來、小鵬、理想所主推的車型，華為推出賽力斯SF5或許是希望如三大網路造車新勢力那樣迅速打開市場，在定價方面則瞄準了特斯拉的Model3。

(旺報 )