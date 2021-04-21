新北市石門區富基漁港坐落於北海岸風景特定區內，是臺灣的極北漁港，原本只是一處荒涼冷僻的小漁里，後因盛產新鮮海產且鄰近台北市區，所以成為有名的觀光休閒漁港，這裡的海鮮種類繁多，包括：石斑、九孔、紅蟳、章魚、龍蝦、大蚌、香魚、鳳螺、龍蝦等，其中又以花蟹最為馳名。而且近年來漁港呈現嶄新風貌，如多功能突堤碼頭完工，也引入時尚及藝文活動等，徹底翻轉漁港面貌，使得富基漁港變成多元多面貌，也成為熱門拍照打卡景點。

富基漁港，地理位置得天獨厚，是萬里蟹最重要產地之一。漁港周邊魚產品銷售中心以獨特的墨西哥帽造型屋頂，將港邊景緻藝術風格化，除了販售各式新鮮現撈海產及搭配海產餐廳提供精緻的美食與專業的料理服務，能讓遊客遊客一飽口福外，也是遊客拍照打卡的絕佳地點。

附近觀光海景相連一片，有最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等景點，是一日遊的好去處。富基漁港周邊腹地經多面向整合運用，提供各地遊客到此賞玩放鬆，觀賞落日晚霞，夕陽下漫步海堤，浪花朵朵忽隱忽現。而且富基漁港多功能突堤碼頭，，除了能使港區內靜穩度的提升，保障漁民安全外，也提供展演的空間，最適合各項藝文展演活動，可以辦party或成為婚宴廣場的最佳地點，相當多元！

新北市漁業處處長張麗珍表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，各種從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有，歡迎民眾闔家大小到富基漁市購買或享用在地尚青的各式生猛海產。

富基漁港在市府、漁會及漁民長期深耕努力下，已逐漸蛻變，不再只有傳統漁作功能，可打卡、嚐海鮮、賞美景、迎夕陽等，一舉數得。 圖片：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

(中時新聞網)