【旅遊經洪書瑱報導】臺虎精釀旗下酒吧－Driftwood西門町，選用台東等地「漂流木」為主要材料進行裝淇，搭配茅草、竹籠等營造出輕鬆的海島酒吧氛圍，裡頭不只提供臺虎標誌性精釀啤酒，更有紅白酒、調酒等多達30種選擇，適逢世界地球日之際，特別邀請「Taiwanderful Recycle Co. 臺灣得福」一同合作，由「Taiwanderful 臺灣得福」 將海灘上幾百斤的海洋塑料、漁網等海岸垃圾，以及收集回收臺虎精釀釀製啤酒時使用的麥芽尼龍袋，所製作而成的藝術品，相關藝術作品與Driftwood西門町的島嶼風情相互結合。

海岸垃圾化身酒吧藝術品 喚起塑化世代環保意識(圖／臺虎精釀提供)

漁網塑膠袋，經過清洗後做出的塑膠水母，與店內的窗景畫相呼應(圖／臺虎精釀提供)

回收而來的麻繩、廢棄木板排列出啤酒花、老虎等元素，做出臺虎標誌。(圖／臺虎精釀提供)打破藝術展覽空間的限制，以飲酒、海洋環境、衝浪為主軸結合在一起，用漁網、塑膠垃圾再製成臺虎 Logo、浪板，拉酒的把手則是用臺虎提供的麥芽尼龍袋製成，打造出數十件結合酒吧的藝術品，在藝術、塑膠議題、釀酒餐飲業的融合下，激盪出不同的火花，臺虎期望透過與Taiwanderful 的合作，在4月22日國際地球日前讓塑膠垃圾議題更被重視。

圖中左一為 Tyler Kaplan 左二為 Joshua Campbell。(圖／臺虎精釀提供)

臺虎團隊持續關注有關海洋環境等議題，而在一個巧合機緣與在台東的 Joshua 和 Tyler 認識。雙方對淨灘、海洋塑料的議題有著強烈的認同感，相談甚歡下因而有了「袋子換啤酒」的共同企劃展開，從社區服務的角度出發，將人與人之間的連結牽起來，一同讓更多人正視海洋塑料污染的問題。在當時可謂是種相當創新的淨灘方式，鼓勵許多民眾加入淨灘的行列，希望將塑膠議題落實到企業中。

每天製造出的塑料只增不減，全球只有約5％的塑膠類產品能夠得到有效回收，也因此 Taiwanderful 希望以自身的力量投入，讓更多人看到解決塑膠回收的可行性，臺虎也提供大量的麥芽袋，請Taiwanderful 協助賦予新生，雖然藝術作品並不能真正解決問題，但當大眾認知到問題的存在，進而探討解決。而此次回收而來的麻繩、廢棄木板排列出啤酒花、老虎等元素，做出臺虎標誌。隨意丟棄在岸邊的漁網塑膠袋，經過清洗後做出的塑膠水母，與店內的窗景畫相呼應，彷彿整個吧檯都徜徉在海中，現代酒吧的裝潢並不用花大錢也能有獨特的風格，打破市場思維。

另外還有大量的尼龍繩以捲曲的線條來呈現海洋、山、天空等意象，廢棄的浪板、木板作畫，放在Driftwood 西門町的空間內更像是置身在海邊。

Driftwood

西門町

資訊──

熱食：鹽酥雞、炸魷魚、炸薯條等炸物地址：台北市萬華區昆明街46號1樓電話：(02)2388-3699營業時間：週一～週四 17:00 - 23:30週五 17:00 - 00:30、週六 15:00 - 01:30、週日 15:00 - 23:30

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(中時新聞網)