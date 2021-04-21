日前日本政府宣布將在2年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發國際譁然，日本財務大臣麻生太郎還為此護航，表示「核廢水喝了也沒事」，對此，我國原能會主委謝曉星今(21)日受訪時表示，這是日方的說法，原能會當然認為核廢水「不宜飲用」。

日方的決定，除美國表示理解外，周邊國家都認為將影響海洋環境，其中南韓外交部不但召見日本駐韓大使抗議，由31個南韓公民團體組成的「脫核市民行動」還指日方之舉為「核恐怖活動」，稱將謀求一切手段阻止。

針對國際質疑的聲浪，日本官房長官加藤勝信在記者會中表示，陸、韓、台等也在核能設施排放含氚液體廢棄物，「未見到其周邊由氚造成的影響。」麻生太郎在內閣會議後更表示，日本核處理水中的氚濃度比大陸和韓國的核電廠排入海洋中的濃度要低，「那些水喝了也沒什麼事」。

謝曉星今日在立院接受訪問時指出，日方預計排放核廢水的決定，原能會已經提出反對，目前距離日本排放還有2年的時間，我方會持續關注相關變化。

而針對麻生太郎所謂「核廢水喝了也沒事」的發言，謝曉星表示，日本的說法是日本的說法，原能會當然是覺得不宜飲用，他也當場反問媒體，「當你聽到是核廢水，你會去飲用嗎？髒水你會喝嗎？就算是髒水也要過濾後成為乾淨的水才能做飲用。」

(中時新聞網)