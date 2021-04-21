台股20日帶量站上17323.87點新高，金管會主委黃天牧表示，台股動能仍相當充沛、國內經濟基本面相對良好，但國際間仍有需注意風險，提醒投資人注意風險、審慎投資。至於花旗銀行規畫退出台灣消金業務，將持續關注員工、客戶權益及穩健營運等。

黃天牧指出，台股近日成交量能均有4千多億元，動能仍相當充沛。上市櫃公司首季營收達7.09兆元、年增25.47％，外銷訂單亦達1489.7億美元、年增達42.9％，表示國內經濟基本面相對良好。但國際間仍有QE後的通膨及相關風險，提醒投資人注意風險、審慎投資。

對於花旗銀行15日宣布將退出台灣消金業務，黃天牧表示，台灣花旗銀行在宣布前有來報告，並陸續了解決策相關背景，金管會將繼續密切觀察，現階段重視員工及客戶權益，以及營運上的穩健經營、內控、資安等。

對於金管會才宣布推動「媲美星港」財富管理2.0方案，花旗銀行即宣布將「棄台就港」，是否意味對未來發展消金及理財中心策略的警訊，以及擔心引發骨牌效應，黃天牧對此回應，每家外銀都有其決策模式，金管會對此不做預期。

黃天牧指出，花旗銀行自2008年金融危機後開始調整體質，歷任執行長均有執行消金及其他業務的減少，如現任執行長2015年掌管拉丁美洲時，亦處分了巴西及阿根廷業務，因此花旗銀行此次決定一舉撤出13個市場，是就其全球布局所做出的決定。

黃天牧認為，花旗銀行就長期獲利跟策略，重新思考全球布局對自身長期發展策略、獲利能力及股價考量，因此決策不只侷限於在台灣。至於外媒點名部分銀行可能接手花旗銀行的亞洲消金業務，黃天牧則表示，目前沒有接到其他銀行提出此意願。

(時報資訊)