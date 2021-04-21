據日本工作機械工業會最新發布的數據顯示，3月日本工具機訂單金額再度衝高，達1278億日圓，年成長65%，創近2年來單月新高。不僅其國內訂單大幅增加，年增率達18.7%，海外訂單金額更較去年同期翻倍。法人認為，新冠疫情逐漸受到控制，且全球景氣回升，有助於企業對自動化設備需求增強，台股的機器人／智慧機械概念股包括廣明(6188)、上銀(2049)、直得(1597)、亞德客-KY(1590)、台達電(2308)、佳世達(2352)等。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，今年全球景氣復甦，工業生產活動重啟，拉動各項工具機、自動化設備需求。其中，汽車、半導體、5G等電子零組件需求最為暢旺，相關工具機訂單大量湧現。

市場指標的日本工具機訂單金額，2月已突破1000億日圓的榮枯線，3月進一步攀高，顯示機器人產業的營收、獲利動能正在轉強。機器人四大家族之一的安川電機，在中國、歐洲訂單都有4成以上的增長率，日本、美國也轉為正成長，2021財年淨利率預估將增長67%。

在業績題材推升下，機器人相關股價亦同步走高。以ROBO全球機器人及自動化產業指數為例，從2月中高點，一度波段大跌14%，不過，近一個多月來，已反彈約7.2%，彈升比率達0.5倍，而且收復半年線，朝向季線挺進，呈現強勢上彈走勢。

廣明3月營收再重回10億元大關，年增率為16.7%，2020現金股利為1元。機器人主要應用於工廠自動化，去年中小型業者工廠在疫情蔓延，客戶對展望保守下，暫緩自動化設備更換，隨著疫情可控性增加，預估工廠自動化的需求也將逐步回升。

(時報資訊)