群創(3481)今天參與「2021 Touch Taiwan」展覽，展場以不同尺寸的PID公共顯示器拼接而成一幅大型電視牆，以相互交疊閃耀奪目的顯示器影像。透過萬花筒般的璀璨畫面，傳達相互融合、多元變化、超越層次的意像，宛若參觀者將探索顯示器如萬花筒般的絢爛之趣，以創新前瞻顯示技術產品，來開展「Beyond Imagination超乎想像」的展覽主軸，呈現顯示技術在智慧零售、智慧移動、智慧醫療各場域應用的無限可能。

群創董事長洪進揚指出，公共顯示戶外應用隨著經濟復甦，像是商場、機場等貨架屏或顯示屏上的應用隨之產生。但群創不單只是尺寸上切割，而是展現每個屏幕相互軟硬結合的實力。

群創搶攻智慧零售新商機，展出以2種貨架屏及2種任意切屏 (23.1、29、35、36吋)，搭配3種窄邊框拼接顯示器(46、55、65吋)的巨型電視牆。智慧零售商業模式的暢旺與智慧移動訊息傳遞的需求，推升了公共顯示器的新商機，藉由拼接各種尺寸電視屏，突破傳統四方形狀，讓人不管走在街上、搭乘捷運、進入辦公會議室皆可見到的大型電視牆，將成為最佳訊息傳遞與廣告推播的利器。

群創強化車載市場應用布局，本次展出智能防窺顯示器，無需外掛傳統防窺片。副駕乘客將影音顯示系統切換至防窺功能，可避免駕駛人分心觀看，保持行車安全。另推出12.3吋MiniLED背光車用顯示器，採用區域性的局部背光調光技術，達成高動態對比及低功耗特性。

(時報資訊)