鋼市熱絡，鋼鐵股公告自結營運數字亮麗，新光鋼(2031)第一季每股純益達2元；中鋼(2002)自結3月合併獲利45.7億元，每股稅後淨利0.25元。榮剛(5009)自結2~3月每股稅後淨利0.27元。志聯(2024)第一季每股淨利0.28元。

新光鋼受惠產品量價俱揚，3月營收10.92億元，年增42.9%、稅後純益2.29億元，每股純益0.74元。第一季營收32.34億元，季增 20%、年增50.7%；稅後純益6.19億元，季增302%，每股純益2元。新光鋼今年業績可望創下新高紀錄。

中鋼公告自結3月稅後純益45.7億元，每股純益0.25元。中鋼第一季營收978.22億元，季增11.7%、年增25.5%；營業淨利124.89億元，季增113%；稅前盈餘130.99億元，季增109%，每股稅前盈餘0.83元，創下歷年單季新高。

台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛公告3月自結稅後純益1.01億元，每股純益0.22元。自結2-3月合計稅後純益1.23億元、每股純益0.27元，已經超越去年第四季每股純益0.22元。

另外，線材廠志聯自結第一季獲利2700萬元，每股稅後淨利0.28元，年增1500%；單季營運等同於去年全年每股淨利的0.28元，單季也比去年同期轉盈。

(時報資訊)