維熹(3501)搶進低軌道衛星及車用有成，且接獲歐洲品牌廠白色家電新訂單，今年營運可望重回成長！維熹預估，今年車用及低軌道產品營收占比可望各占4%，儘管銅價大漲，維熹因已陸續向客戶反應成本，維熹預估，今年營收及毛利率可望逐季成長至第3季，全年營收會比去年好。

維熹產品為電源連接器及電源週邊產品，終端應用涵蓋家電、消費性電子、電腦、UPS/發電機/工具機等機電相關等，維熹近兩年積極搶進車用及低軌道衛星領域，其中低軌道衛星部分與美系客戶合作開發接收端家用AC電源線，包括連接到地面接收設備及家用路由器的電源控制及網路電源線，相關產品已在去年第3季開始出貨，不過由於客戶處於試用階段，去年相關產品占維熹營收還很低，大約只有1%到2%，預估今年第2季出貨有機會放大，今年占比有機會達4%。

在車用產品部分，維熹目前有EV充電槍及車用線束產品，其中充電連接線配合台系電源供應器廠出貨歐洲品牌車廠，車用線束則是出貨給電動摩托車及電動車廠，去年車用產品占比約2%到3%，今年比重有望攀升至4%。

隨著車用及低軌道衛星等新產品出貨攀升，去年第4季其他類產品(低軌道衛星、充電槍、車用線束、汽車配件及LED戶外燈等)占維熹營收比重已達10%，公司目標是今年其他類產品占比能達10%。

除車用及低軌道衛星出貨可望逐步放量，負責美國地區銷售的維熹子公司—ConnTek營運也傳佳音，受惠於居家需求，ConnTek去年營收已達1500萬美元到1600萬美元，年成長約20%到30%，占維熹營收比重已近10%，維熹預估，今年ConnTek營收將持續成長，對公司營收及獲利可望再提升。

維熹第1季合併營收為11.82億元，年成長31.78%，近期銅價攀高，讓維熹毛利率承受壓力，也影響第1季獲利，維熹表示，匯率及銅價對公司確實有影響，不過公司已與客戶溝通陸續調漲價格，整體來看，今年營收及毛利率可望逐季走高至第3季，全年營收可望優於去年，期待獲利也比去年好。

(時報資訊)