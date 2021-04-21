台中旅遊型態多元，不論是文化歷史、海港風情、自然生態或都會生活等各有不同特色，中市觀旅局邀民眾走訪台中「阿罩霧」，而阿罩霧究竟是那裡呢？其實阿罩霧即是霧峰的舊稱，台中市府觀光旅遊局表示，霧務榮獲2021台灣經典小鎮殊榮，觀光資源豐富，除國定古蹟霧峰林家外，還有自然科學活教材「921地震教育園區」、文創據點「光復新村」、特色獨立的「亞洲大學」及其「亞大美術館」等景點，另外，還有不容錯過的霧峰酒莊，可選購全國首選的香米及清酒等不同風情。

「國立自然科學博物館921地震教育園區」完整地保留921大地震所造成的斷層錯動、河床隆起、校舍倒塌等地震遺址，並包含感受地震震撼的「影像館」、典藏活動斷層紀錄的「車籠埔斷層保存館」、防患於未然的「防災教育館」等，藉由不同面向展示與教育活動，體驗大自然力量所造成的災害，並建立正確防災觀念。

「光復新村」則為二戰後政府在台灣建立的第一個新市鎮，充滿歲月痕跡的紅磚瓦、蒼鬱老樹、青年創意構築成眷村獨有風貌。鄰近的亞洲大學也為許多廣告、偶像劇的最愛，充滿歐洲建築風情的校園，有著壯觀圓頂造型的行政大樓，仿羅馬競技場的體育場、宛如置身古希臘羅馬時代電影場景。此外，由日本安藤忠雄所設計的亞洲現代美術館，透過三角形的結構設計，讓空間產生趣味的變化，與對面的巴洛克圓頂建築，形成對立中的和諧。

霧峰也是一處好山好水的園地，孕育出美味的香米，進而釀出美味好酒。由農會所經營的民生故事館與酒莊串聯成充滿農創的綠色廊道，可先到民生故事館的農學食堂，品嚐在地香米與當地農民使用有機農法所用心栽種出來的食材。再到霧峰農會酒莊，了解香米文化及初露清酒的製造過程，甚至也帶份當地限定伴手禮，與家人朋友們分享。

小鎮的在地風情，有著不一樣的風情畫，更具高品質的休憩環境，可以計劃別具一格的旅遊形式。也提醒遊客，目前仍為防疫期間，民眾請務必勤洗手、保持社交距離，建議出門佩戴口罩，遵守防疫規定。相關訊息可至台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/ )查詢。圖片：台中市政府提供

(中時新聞網)