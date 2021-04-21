鄭姓UBER司機因接送酒醉女客時，見坐在副駕駛座的她醉到不醒人事，竟起色心，將車停靠路旁先偷親對方，進而脫褲，並將對方壓頭口交，女方驚醒才罷手，事後女子想起遭性侵過程，一度想死，報警偵辦。台北地檢署依乘機性交、乘機猥褻罪起訴鄭男。

起訴指出，去年10月23日深夜，被害女子與友人在新北市新莊區某KTV飲酒歡唱，一行人喝了18罐啤酒，女子已不勝酒力。24日凌晨4時46分，女子的網友「羅」透過LINE的JD共乘2.0平台服務，找UBER司機鄭男至KTV去接她至北市林森北路附近見面。

但女子因酒醉，失去戒心，坐上鄭男的副駕駛座，鄭開車途中，見女子貌美，已酒醉昏睡，色心大起，遂將車子停靠在北市民權東路，起身靠近女子，親吻其嘴唇，再脫去自己褲子，將女子頭部下壓，為他口交得逞。

女子因頭遭壓住，且上下晃動，赫然驚醒，睜開眼睛，竟看到鄭男下體在面前搖晃，問鄭男「幹什麼？我現在在那裡？」。

鄭男假裝若無其事，繼續開車抵達林森北路附近，女子下車後想起遭性侵過程，一度想自殺，在友人陪同下於翌日報警。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )