美國非裔男子佛洛伊德遭白人前警官蕭文壓頸後喪命，陪審團20日宣判蕭文三項重罪全部有罪，法庭外民眾瞬間歡聲雷動、喜極而泣。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人前警官蕭文（Derek Chauvin）壓頸後喪命，陪審團昨（20）日宣判蕭文三級、二級謀殺罪和二級過失殺人罪等三項指控全部有罪，判決結果出爐，法庭內外瞬間歡聲雷動，原本焦急等待的民眾喜極而泣。此外，明州民眾也將焦點轉向拔錯槍、誤殺非裔男的白人女警，怒吼「將殺人警察全部關進監獄。」

Tears of joy as the verdict of guilty was announced in Derek Chauvin’s murder trial at George Floyd Square. pic.twitter.com/GBcat1aMaT — Renee JonesSchneider (@reneejon) April 21, 2021

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，12人組成的明州陪審團歷經3周聽證會，昨天經過約10小時的討論後，正式宣判蕭文三級、二級謀殺罪和二級過失殺人罪等三項指控全部有罪，蕭文最重恐分別面臨40、25、10年監禁，法庭內外原本膠著的緊張氣氛瞬間歡聲雷動。

陪審團宣判前，法庭內參與聆訊的佛洛伊德胞弟非洛尼斯（Philonise Floyd）雙眼緊閉，雙手放在頭頂上緊握祈禱，陪審團宣判後，他留下淚來，擁抱4名檢察官。他受訪表示：「我祈禱他們會判他有罪，作為非裔美國人，我們通常不會獲得正義。」

宣判前，明尼蘇達州雙子城（Twin Cities）的情勢升高，當局擔心判決結果會引來民眾洩憤暴動，因此在政府大樓外圍設置路障、圍籬，加強戒備，超過3,000名國民兵進駐，附近辦公大樓也在窗戶上釘上板子，避免被抗議人士破壞。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人前警官蕭文（Derek Chauvin）壓頸後喪命，陪審團20日宣判蕭文三項重罪全部有罪，判決結果出爐，法庭內外瞬間歡聲雷動。

審判結果出爐後，守在佛洛伊德喪命地點及廣場上的民眾們大聲歡呼、瞬間鬆了一口氣。

⚡️ “Anxiety turns to joy after George Floyd's killer found guilty” by @reuterspictures https://t.co/T7EoE3Xmm6 — Tom Flowers 🎧 (@TomFlowers) April 21, 2021

過去一年來，佛洛伊德死前求救警方的名言「我無法呼吸」成為全球各地的抗議口號，昨日上街慶祝的非裔女子貝爾菲爾德（Lynea Bellfield）受訪表示，「我可以呼吸了」，「就像某件特別的事要開始了，我要帶孫子們來看。」

Crowds react with joy, wariness to verdict in Floyd's death https://t.co/rJoDxTBT9g via @LasVegasWeekly pic.twitter.com/GvyUW6dyRl — Vegas Tweets (@VegasTweetsInfo) April 21, 2021

在法庭外等候判決的非裔男子狄克森（Chris Dixon）表示，「我希望我們會獲得正義，看起來我們得到了，我現在對於我住的地方感到非常驕傲。」

不只明州，包括紐約、華府等全美主要城市街頭都出現慶祝人潮，民眾高舉雙手激動歡呼，流下喜悅眼淚。

美國非裔男子佛洛伊德遭白人前警官蕭文壓頸後喪命，陪審團20日宣判蕭文三項重罪全部有罪，紐約民眾上街慶祝。（圖／路透社）

明州民眾歡呼之餘，也開始將焦點轉向日前拔錯槍，誤將手槍當成電擊槍、錯殺非裔男子萊特（Daunte Wright）的資深白人女警波特（Kimberly Potter），法庭外民眾呼喊：「起訴、定罪，將那些殺人警察關進監獄，整個該死的系統跟地獄一樣有罪」，有些民眾霸佔法院前馬路，讓交通大打結。

佛洛伊德的女友羅斯（Courteney Ross）受訪時表示：「改變要來了，等著看吧。」

(中時新聞網)