桌球好手江宏傑和日本桌球天后福原愛從3月初鬧婚變，目前女方仍在日本，江宏傑則在台灣照顧一對兒女，並全心投入工作，日前他一撇婚變陰霾，上節目分享自己人生中最低潮的時期，坦言當時只要走進球場就會哭，好一陣子都無法振作。

江宏傑在節目《國光幫幫忙之上課嘜亂來》坦言，他人生最低潮的時期是2010年，當時19歲的他落選奧運選手資格，只要看到桌球和球拍就會觸景傷情，甚至一踏進球場就會哭，由於情況太嚴重，教練都看不下去還勸道，「小傑你要不要先休息一個月再進球場試試看。」

那一個月江宏傑都蹲在球場的角落，沒有辦法從陰霾中走出來，所幸最後在教練的鼓勵下告別低潮，2016年順利獲選代表中華隊參賽里約奧運，然而江宏傑也表示，這對他來說不是最大的低潮期，輸掉比賽的打擊也很大，每次都要花一點時間來調適。

江宏傑透露落選奧運資格時，只要一進球場他就會哭。（圖／翻攝自國光幫幫忙之上課嘜亂來YouTube）

現場來賓聽到江宏傑還有遭受到更大的打擊，聯想到婚變事件，立刻開始起鬨，李玖哲甚至唱起療傷情歌《我會好好過》，讓江宏傑十分無奈，另外之前《全明星運動會》的紅隊成員阿倉也爆料，江宏傑的抗壓方式就是哭，「我看到那個哭的鼻涕都掉到地上了」，讓江宏傑驚訝到說不出話，全場頓時笑翻。

(中時新聞網)