美國疫苗大廠莫德納（Moderna）20日宣布和以色列政府簽訂新的疫苗供應合約，將在明年供應以色列新冠肺炎疫苗。莫德納先前已和以色列政府簽過2份合約，供應1千萬劑疫苗。
莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示：「我們感謝以色列政府對莫德納疫苗保持信心，將繼續和以色列衛生部合作履行新合約。」
以色列是莫德納簽下的第一個明年供應對象，且根據合約除了供應目前上市的新冠肺炎疫苗之外，以色列也保有採購新冠肺炎變種病毒疫苗的權利。莫德納變種病毒疫苗目前仍在進行人體試驗。
(工商 )
美國疫苗大廠莫德納（Moderna）20日宣布和以色列政府簽訂新的疫苗供應合約，將在明年供應以色列新冠肺炎疫苗。莫德納先前已和以色列政府簽過2份合約，供應1千萬劑疫苗。
莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示：「我們感謝以色列政府對莫德納疫苗保持信心，將繼續和以色列衛生部合作履行新合約。」
以色列是莫德納簽下的第一個明年供應對象，且根據合約除了供應目前上市的新冠肺炎疫苗之外，以色列也保有採購新冠肺炎變種病毒疫苗的權利。莫德納變種病毒疫苗目前仍在進行人體試驗。
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