外媒引述消息人士說法指出，訊息平台業者Discord與微軟之間的交易談判已破局，前者打算以獨立公司的狀態擴展版圖，此外股票首度公開上市（IPO）也是考慮的選項之一。
微軟與Discord皆尚未對此作出回應。
今年3月曾傳出微軟有意買下Discord，當時開價約100億美元。
知情人士稱，Discord收到至少3家公司的收購意願，如今傾向維持獨立。
Discord用戶數逾1.4億人，未來將聚焦打造聊天平台，藉由擴大用戶基礎獲利。
(工商 )
外媒引述消息人士說法指出，訊息平台業者Discord與微軟之間的交易談判已破局，前者打算以獨立公司的狀態擴展版圖，此外股票首度公開上市（IPO）也是考慮的選項之一。
微軟與Discord皆尚未對此作出回應。
今年3月曾傳出微軟有意買下Discord，當時開價約100億美元。
知情人士稱，Discord收到至少3家公司的收購意願，如今傾向維持獨立。
Discord用戶數逾1.4億人，未來將聚焦打造聊天平台，藉由擴大用戶基礎獲利。
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