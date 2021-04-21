外媒引述消息人士說法指出，訊息平台業者Discord與微軟之間的交易談判已破局，前者打算以獨立公司的狀態擴展版圖，此外股票首度公開上市（IPO）也是考慮的選項之一。

微軟與Discord皆尚未對此作出回應。

今年3月曾傳出微軟有意買下Discord，當時開價約100億美元。

知情人士稱，Discord收到至少3家公司的收購意願，如今傾向維持獨立。

Discord用戶數逾1.4億人，未來將聚焦打造聊天平台，藉由擴大用戶基礎獲利。

(工商 )