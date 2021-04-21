4月20日，大陸國家發改委等21個部門公布《國家基本公共服務標準（2021年版）》，涉及教育、醫療、養老等9個方面、22大類、80個服務專案，確定了具體服務物件、內容、標準、支出責任和牽頭負責部門。這將推動基本公共服務均等化到一個新的階段。

第一財經援引中國政法大學教授施正文指出，以前公布過一些領域的基本公共服務國家標準，而《國家標準2021》是首次將各個領域基本公共服務統一梳理集中公布，讓國家基本公共服務更加標準化、規範化、透明化，可以更好地保障公民享受基本公共服務權益。

中國社科院財經戰略研究院研究員楊志勇說，《國家標準2021》確立了基本公共服務最低標準，對促進基本公共服務均等化有重要意義。

《國家標準2021》明確了一些服務專案的具體國標，比如，在義務教育學生免除學雜費方面，生均公用經費基準定額為小學650元，初中850元。義務教育階段家庭經濟困難寄宿學生的生活補助國家基礎標準為每生每年小學1000元，初中1250元。

不過也有部分服務專案並沒有明確具體指標，比如，職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險等服務標準則是按照國家相關文件、有關規定來執行。

(旺報 )