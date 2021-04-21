大陸男星井柏然，演出電影《捉妖記》、《後來的我們》引起熱烈迴響，知名度也逐漸攀升，近來接受採訪時，聊到圈內交情好的朋友們時，竟表示：「我現在愛的是李榮浩」，沒想到一句玩笑話竟登上微博熱搜，對此，身為李榮浩老婆的楊丞琳也忍不住發文回應，再度掀起網友議論。

王嘉爾和白敬亭日前在微博互相告白「我愛你」，「放閃」程度閃瞎網友，還不忘tag井柏然詢問會不會吃醋？井柏然受訪被問到此事時，竟淡淡表示：「我沒吃醋，有什麼好吃醋的，我現在愛的是歌手李榮浩」，一句話登上微博熱搜，引發網友議論，此外，日前歡度32歲生日時，曬出與李榮浩同框合照，接著感性表示：「認真謝謝32歲的自己，那麼幸運，18號有我弟，19號有我哥，還有用心愛我的團隊和陪我慶生的親人朋友，當然還有你們，32歲的我太幸福了，感恩。」似乎是在「刻意放閃」。

楊丞琳微博做出回應。(圖／楊丞琳微博)

井柏然這段發言曝光後，許多網友紛紛tag楊丞琳，好奇身為正宮的她會做出什麼樣的發言？對此，楊丞琳昨(20日)晚間發文回應：「別再@我了，優秀的人有人愛，不是很正常的事嗎？」，短短2句話道出對老公的肯定，也讓網友表示根本是在放閃。

楊丞琳和李榮浩2019年宣布登記結婚，就碰上新冠肺炎被迫分隔兩地300多天，今年初飛到大陸找李榮浩，讓小倆口終於團聚，結束長達近1年的相思之苦，即將回台的她日前表示：「盼望下次不會又等300多天才見到丈夫」，一句話道出心中不捨及無奈。

(中時新聞網)