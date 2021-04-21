台鐵太魯閣號事故造成49人死亡，主嫌李義祥被起訴，「過失致死」最高刑責5年，引發各界議論，覺得判太輕。國民黨立委蔣萬安開出修法第一槍，盼能加重過失致死罪刑度，未來讓過失情形嚴重、侵害法益重大的行為人，得到應有的制裁。

此次事故造成49名民眾死亡、數百人受傷，主嫌李義祥被檢方依照刑法第276條過失致死罪等罪名起訴，但因過失致死最高罪責僅5年。蔣萬安今（21）日在臉書指出，無論是民眾，或是花蓮地檢署俞檢察長都覺得太輕，據報導，法務部也已提案希望透過修法提高刑責。

太魯閣號事件肇事工程行負責人李義祥（中）被依過失致死、肇事逃逸等罪起訴。（資料照／中時資料照）

蔣萬安表示，2019年他就提修法希望加重過失致死罪刑責，因為更早之前的八仙塵爆和台南維冠大樓的不幸事件，最終應負責被告僅能判5年，承審法官清楚在判決裡指出，問題在於法律規定的「刑度太輕」，應透過修法解決。

本次太魯閣號事故，蔣萬安說，承辦的俞檢察長也認為刑度太輕，他認為立法機關責無旁貸 ，應儘速修法解決問題，讓「加害者」負起責任，才能還給罹難者及家屬公道，因此再次提案，希望透過修法提高過失致死罪之刑度，未來讓過失情形嚴重、侵害法益重大的行為人，得到應有的制裁。

即便未來透過修法提高過失致死罪刑責，但蔣萬安認為，當務之急是持續改革台鐵、重視工安及勞安，才能避免憾事再度發生，自己會持續監督，也希望大家一起關注。

(中時新聞網)