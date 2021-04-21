鯊魚劍為乩童「起乩」時操持的法器之一，但目前網路販售的許多鯊魚劍，都違反以海洋保育類野生動物製成。海巡署台南查緝隊接獲情資，連日來在台中、台南、台北、高雄、桃園等地區，合計查獲保育類產製品鯊魚劍170支、鋸鰩牙齒4袋、獨角鯨牙2支、獨角鯨牙切段2支、象牙8件，並將非法持有的陳姓男子等16人，併案依違反《野生動物保育法》移送台南地檢署偵辦。

據了解，鯊魚劍多用於民俗信仰「乩童」及「廟會」的法器，也稱沙魚齒或骨刀，與七星劍、銅棍、月斧和刺球合稱「五寶」。漢人傳統信仰中的乩童以是否操持法器為依據，只以神通身不操持法器者稱為文乩；若是操持法器以顯示神威的稱為武乩。一把大型鯊魚劍，在網路販售價格高達數十萬元。

海巡署台南查緝隊查獲的170支鯊魚劍，均違法以保育類動物製成。（台南查緝隊提供／洪榮志台南傳真）

台南查緝隊日前接獲情資，指有人在網路上販售保育類製品鯊魚劍後，經數月蒐證及清查分析比對，發現部分網站涉嫌販售的鯊魚劍，非法使用海洋保育類野生動物的尖齒鋸鰩、後鰭鋸鰩、鋸鰩科鋸鰩屬製成，賣家遍及台中、台南、高雄、桃園等地區。

台南查緝隊經報請南檢檢察官黃銘瑩指揮，並會同海洋保育署、海巡署北門查緝隊、南部分署第11岸巡隊、艦隊分署北部機動海巡隊、第4海巡隊及台南市警一分局等單位組成專案小組執行查緝，於3月15至18日共查獲鯊魚劍170支、鋸鰩牙齒4袋、獨角鯨牙2支、獨角鯨牙切段2支、象牙8件。其中，最大一把鯊魚劍長2.2公尺，售價近百萬元。

海洋保育署委請專家就此次查獲的鯊魚劍外觀及特徵進行鑑定後，確認該批鯊魚劍使用的尖齒鋸鰩、後鰭鋸鰩、鋸鰩科鋸鰩屬及獨角鯨牙，均屬一級瀕臨絕種海洋保育類野生動物的物種，為海巡署查獲歷年最大宗販售海洋保育類野生動物產製品案件。

台南查緝隊呼籲，鋸鰩及獨角鯨均屬公告保育類野生動物，依《野生動物保育法》規定應予保育、不得非法獵捕、宰殺、買賣；如有發現不法事項，可隨時撥打「118」海巡免費服務專線，檢舉不法活動。

(中時 )