美股又收黑，加上全球新冠疫情再起，連漲三天近350點的恆生指數開低433點，國企也開低160點。在科技網路族群領跌下，恆生指數暫收28,551.66點，下跌584.07點，跌幅2%。國企指數(H股)暫收10,870.36點，下跌215.51點，跌幅1.94%。

大型科網股全面下跌，騰訊開低1.3%為614.5港元，阿里巴巴跌2.7%為222元，美團跌1.5%為289.2港元，小米跌1.5%為26.4港元，京東跌2.7%為290元，百度與快手亦跌1.4%與2.3%。

安踏體育大股東折讓價格7.5%配股減持，並套現116億港元，開盤應聲重挫7%，為132.2港元，是表現最差大型類股票。同時，20日創新高的運動用品同業李寧，也回挫4.7%為60.05港元。

金融族群也走弱，友邦保險跌2.1%，匯豐控股跌1.7%，港交所，中國平安以及工商銀行都跌1.2%左右，建設銀行也跌0.7%。

(時報資訊)