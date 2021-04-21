連鎖餐飲集團乾杯(1269)2020年下半年營運谷底強彈，不僅扭轉上半年虧損態勢，更帶動全年獲利逆勢成長、改寫歷史次高。展望2021年，集團重啟兩岸展店計畫，目標總店數至年底推升至50家，營運成長動能可期。

於興櫃交易的乾杯股價自3月起緩步向上走升，在去年業績表現優於預期激勵下，今（21）日開高後放量飆升35.03％至121元，創2019年6月底以來近22個月高點，早盤維持逾28％強勁漲勢，上演慶祝行情。

乾杯去年合併營收28.09億元、衰退3.03％，仍創歷史次高。雖因上半年營運偏弱，毛利率降至51.72％新低、營益率降至5.3％近4年低點，但在下半年營運強彈帶動下，稅後淨利0.99億元、逆勢成長8.1％，每股盈餘5.35元，雙創歷史次高。

其中，乾杯去年下半年合併營收16.19億元、年增7.06％，創同期新高。毛利率雖降至53.53％，但營益率逆升至10.7％，亦創同期新高。帶動稅後淨利1.35億元、年增達1.01倍，每股盈餘7.27元，賺贏歷年全年獲利，一舉填補上半年虧損缺口。

乾杯表示，集團在疫情衝擊期間打造安心用餐環境，推出外帶外送、加速生鮮電商平台「乾杯超市」上線搶攻宅經濟，成功減緩疫情衝擊。同時，歷經3年的品牌調整、門市據點汰弱留強亦於上半年完成，並趁勢改裝老乾杯信義店、乾杯板橋列車等多家分店。

隨著疫情日趨平緩、內需消費熱度爆棚，配合體質改造效益逐步顯現、中國大陸補貼措施挹注，使乾杯下半年營運谷底反彈。集團亦推出利用既有店鋪非營運時段、專賣和牛堡排的平價品牌「高木食堂」，以及搶攻頂級市場的寵物品牌「乾杯汪汪」，開創營運新動能。

乾杯2021年首季自結合併營收8.08億元，創同期新高、歷史第3高。展望後市，集團重啟兩岸展店計畫，其中台灣擬以既有品牌新展10家店，中國大陸亦將在上海及深圳展店，目標至年底將總店數自目前的42家推升至50家，挹注營運成長動能。

(時報資訊)