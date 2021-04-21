面對美國政府龐大疫情相關支出，通膨風險上揚等為投資帶來的挑戰，法盛漢瑞斯全球股票基金經理人大衛．赫羅(David Herro)認為，近期市場成長股估值過高，尤其是SPAC(特殊目的併購公司，Special Purpose Acquisition Company)、比特幣價格超過價值的情況將無以為繼，而在經濟復甦、利率揚升的環境下，價值股的投資機會將「遍地開花」。

大衛．赫羅表示，目前的投資重點應該是未來二至五年報酬潛力雄厚之企業，妥善權衡成本與報酬。其次，投資標的不偏重特定產業，而是積極尋找價值出眾之個股，經濟成長、通膨預期、長期利率上升則是歐洲實現投資價值之催化劑，對於原物料、金融、製造業等類股尤其有利。

市場近期因美國十年期債券殖利率急速攀升而波動劇烈，但大衛．赫羅建議投資人謹記：波動是價值投資人的「神隊友」。因股價震盪幅度往往誇大企業內在價值變動，而投資人必須牢記「價值」取決於企業可創造之現金流、既有資產負債與獲利能力，但現金流是企業「價值」關鍵，可惜短期內市場並不在意，反而將目光投向地震、政治變數、英國脫歐、選舉、疫情等等。無可否認，部分產業因疫情遭受重創，但更多產業安然無恙，因此股價下跌並不合理。

大衛．赫羅強調，近年國際價值股面臨三重障礙，首先係美元走強，其二是經濟增長放緩導致美國以外市場股價偏低，第三則係價值股表現不如成長股，二者落差之大前所未見，但這些阻力未來均有望轉化為助力。

(時報資訊)