《商情》黃金亞洲電子盤延續漲勢 10:522021/04/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走軟，使美元計價黃金對國外投資人較為便宜，吸引部分買盤進場，加上美國公債殖利率回落，提振黃金避險需求，使金價續漲；截至台北時間4月21日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲3.4美元，報每盎司1781.8美元。 5月白銀上漲0.05美元，報每盎司25.89美元。 7月白金下跌8.1美元，報每盎司1188.2美元。 6月鈀金上漲12.1美元，報每盎司2769.5美元。(商品行情網) 《證交所》部分TDR漲勢過大 證交所再叮嚀折溢價風險 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #延續漲勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》矽晶圓聯手IC設計 台股再創新高 14:502021/04/20 財經 《國際金融》菸草股重擊 歐股今年來跌最慘 09:102021/04/21 財經 《電子零件》辭董座董事 黃嘉能：與大股東下櫃難達共識 09:272021/04/21 財經 中鋼、河靜鋼 第二季動能強 04:102021/04/21 財經要聞 投資人搶搭加密幣多頭列車 04:102021/04/21 全球財經 陸港觀盤－投資陸股 重新聚焦企業獲利 04:102021/04/21 全球財經 基本金屬、塑橡膠製品 接單大爆發 04:102021/04/21 財經要聞 《商情》美元疲弱 支撐紐約期金反彈 09:442021/04/21 財經 《電子零件》外資言行一致 台達電挺進300元 13:082021/04/20 財經 《其他電子》可成擬配息12元 外資不買單 09:102021/04/21 財經 專家傳真－台灣需要創新的金融政策 04:102021/04/21 專題周報 財經熱門新聞 英特爾跨足晶圓代工 張忠謀：相當諷刺 - 要聞 - 中央社 一場車禍引爆陸官媒怒火 特斯拉最後還是跪了 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 政府打炒房 金管會抓到一件豪宅放款疑違規 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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