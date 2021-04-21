因美元走軟，使美元計價黃金對國外投資人較為便宜，吸引部分買盤進場，加上美國公債殖利率回落，提振黃金避險需求，使金價續漲；截至台北時間4月21日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲3.4美元，報每盎司1781.8美元。

5月白銀上漲0.05美元，報每盎司25.89美元。

7月白金下跌8.1美元，報每盎司1188.2美元。

6月鈀金上漲12.1美元，報每盎司2769.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)