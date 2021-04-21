70年代紅極一時的資深女星何莉莉，在25歲當紅之際嫁入豪門，為愛退出演藝圈，沒想到卻是一生的夢魘，她大半輩子都在和小三纏鬥，隱忍丈夫出軌，最後終於繼承百億遺產，名嘴麥若愚近日也在節目曝光背後內幕。

航運業大亨趙世光當年對18歲的何莉莉一見鍾情，之後就對她展開熱列追求，兩人最後交往7年，何莉莉選擇在當紅之際息影步入婚姻，那時她才25歲，本來外界都以為他們會如童話般幸福時，沒想到趙世光婚後就露出花心本性。

何莉莉雖然替富尪生下4個孩子，但他仍在外面風流，甚至有了私生子，但何莉莉仍隱忍丈夫外遇，守護婚姻長達43年，她的經典名言是「即使和狐狸精同住，我也不離婚」，之後趙世光病倒，她也不離不棄，直到2016年趙世光去世，他因為愧疚把百億遺產留給何莉莉。

麥若愚近日在《命運好好玩》透露，本來趙世光遺囑有留3棟物業給三房，但被何莉莉大女兒用10年時間，把物業搞成空殼，整個公司掏空，股票都沒了，股東都換掉，最後所有外遇對象都沒拿到遺產，只有何莉莉和兒女得到上百億遺產。

現在74歲的何莉莉，之前曾被拍到上街買平價牛仔褲，不僅身材纖細，皮膚也十分光滑，被讚不僅是最大度的正宮，也是著名美魔女。

(中時新聞網)