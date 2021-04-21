中央銀行去年12月起對不動產放款祭出二波選擇性信用管制，金管會主委黃天牧21日表示，央行措施有效，銀行的土建融、餘屋貸款及豪宅貸款，在授信實務上應都有作「收歛」，檢查局長張子浩則透露，有發現一件高價住宅授信案與央行規定有些抵觸，將再詢問央行意見。亦即還是有金融機構被發現，在央行信用管制後，並沒有依規定辦理豪宅授信案。

金管會今年初對10家銀行及票券公司進行不動產授信專案金檢，3月底已全數完成，黃天牧表示，金檢報告預計2個月內完成。

立委林德福在財委會質詢時表示，2020年央行祭出不動產授信信用管制實施前，黃天牧曾表示銀行在餘屋、土建融貸款上風險管理有待加強，銀行在追求營收獲利前提下，是否無法落實央行的信用管制措施？

黃天牧回應，依據金檢結果，央行信用管制前的確有風險控管須加強的現象，但政策公布後銀行授信都有依規定去作；張子浩則補充，最後看到一件高價住宅放款跟央行規定有抵觸，仍要再問央行意見。

林德福再追問，依央行近日的報告，去年底政府陸續打炒房，央行祭出二波信用管制措施，不動產放款年增率比一般放款放緩，但在房市依舊熱絡下，這是不是只是短期觀望？

黃天牧表示，政府的措施都是有效，只是需要一些時間去落實；至於如何讓房市有效降溫？黃天牧亦回答，房市價格牽涉很多因素，但央行的措施，加上金管會配合，應有對市場傳達非常重要的訊息，銀行在土建融、餘屋貸款、豪宅貸款上，在授信實務上應都有作收歛。

(工商 )